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Lazio, arrivato Diogo Leite: è il settimo rinforzo per Gattuso

Calciomercato

La Lazio pesca ancora dal mercato degli svincolati. E' sbarcato a Roma Diogo Leite, 27enne difensore portoghese, svincolato dopo l'ultima esperienza in Germania con l'Union Berlino. Il giocatore è atteso dalla visite mediche e dalla successiva firma sul nuovo contratto che dovrebbe essere un triennale

Gennaro Gattuso è pronto ad abbracciare un nuovo difensore. Si tratta di Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, meglio noto come Diogo Leite, che arriva a parametro zero dopo aver conlcuso la sua esperienza di 4 stagioni in Germania con l'Union Berlino dove ha collezionato oltre 110 presenze. Il 27enne portoghese è sbarcato a Fiumicino intorno alle 13 e ora completerà tutte le ultime questioni burocratiche, visite mediche e firme sul contratto, per poi legardi per tre stagioni con la Lazio che sempre dagli svincolati, e dall'Union Berlino, aveva pescato a inizio mercato anche Danilho Doekhi

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