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Calciomercato Roma, D'Amico: "Faremo di tutto per migliorare la rosa. Endrick...". Video

ROMA

Dopo il buon avvio in campionato, la Roma non vuole smettere di sognare. Per continuare a competere servirà allargare la rosa a gennaio: "Avremo bisogno di aggiungere qualcosa. Ci abbiamo provato in estate e non ci siamo riusciti, faremo di tutto per migliorarci", ha spiegato il ds Tony D'Amico a Sky prima del Genoa. Poi su Endrick: "La nostra politica è prendere giocatori forti e avere la possibilità di trattenere chi arriva anche in prestito: questa è la linea". Guarda il VIDEO

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