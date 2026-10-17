Dopo il buon avvio in campionato, la Roma non vuole smettere di sognare. Per continuare a competere servirà allargare la rosa a gennaio: "Avremo bisogno di aggiungere qualcosa. Ci abbiamo provato in estate e non ci siamo riusciti, faremo di tutto per migliorarci", ha spiegato il ds Tony D'Amico a Sky prima del Genoa. Poi su Endrick: "La nostra politica è prendere giocatori forti e avere la possibilità di trattenere chi arriva anche in prestito: questa è la linea". Guarda il VIDEO

ROMA-GENOA LIVE