L'Eintracht Francoforte e Manuel Krösche si separano e adesso il Milan accelera per il direttore sportivo. Era stato accostato fortemente ai rossoneri già nella scorsa estate e dopo l'addio al club tedesco ci sono stati i primi contatti tra le parti: ricoprirebbe il ruolo di Head of Football

Mentre il Milan batteva l'Atalanta per 3-2, l'Eintracht Francoforte ha annunciato la separazione dal suo direttore sportivo Markus Krösche. Cosa hanno in comune queste due notizie? Il tedesco è stato uno dei candidati forti al ruolo di Head of Football dei rossoneri nella scorsa estate. E, dopo la fine del rapporto lavorativo col club tedesco, ci sono stati i primi contatti tra Krösche e il Milan per il ruolo di Head of Football. Bisogna ancora trovare una quadra, non solo finanziaria.