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Krosche lascia l'Eintracht Francoforte: contatti col Milan per ruolo di Head of Footbal

milan

L'Eintracht Francoforte e Manuel Krösche si separano e adesso il Milan accelera per il direttore sportivo. Era stato accostato fortemente ai rossoneri già nella scorsa estate e dopo l'addio al club tedesco ci sono stati i primi contatti tra le parti: ricoprirebbe il ruolo di Head of Football

MILAN-ATALANTA 3-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Mentre il Milan batteva l'Atalanta per 3-2, l'Eintracht Francoforte ha annunciato la separazione dal suo direttore sportivo Markus Krösche. Cosa hanno in comune queste due notizie? Il tedesco è stato uno dei candidati forti al ruolo di Head of Football dei rossoneri nella scorsa estate. E, dopo la  fine del rapporto lavorativo col club tedesco, ci sono stati i primi contatti tra Krösche e il Milan per il ruolo di Head of Football. Bisogna ancora trovare una quadra, non solo finanziaria.

Il comunicato dell'Eintracht Francoforte

Il comunicato con cui l'Eintracht ha annunciato la separazione col suo direttore sportivo: "Il Consiglio di Sorveglianza della Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche di essere sollevato dall’incarico con effetto immediato. Il contratto, in scadenza il 30 giugno 2028, proseguirà in forma adeguata. Ringraziamo Markus Krösche per il lavoro svolto con successo negli ultimi anni e gli auguriamo il meglio per il suo futuro".

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