Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Feyenoord tornando anche sulla sconfitta nel derby: "Questo è un gruppo molto sano, non ci sono mele marce". Sul mercato: "Icardi non rientra nei nostri piani, così come non rientra una nuova punta". Infine, la conferma della notizia di Sky Sport sul rinnovo di Dimarco: "Abbiamo esercitato la clausola fino al 2028"

Volevo sapere se c'è stato un confronto fra Chivu e la squadra dopo il derby e se la società aveva aggiunto qualcosa per la voglia di andare avanti in Champions

"Io credo che vincere la Champions sia un traguardo che tutti vorrebbero raggiungere. Quindi è chiaro che questo gruppo non è riuscito a raggiungerlo, pur avendo ottenuto grandi risultati e grandi vittorie in competizioni molto importanti, come lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa e le finali di Champions League.

È un traguardo che comunque ci vede confrontarci con dei competitor di altissimo livello e quindi è normale che il mezzo errore diventi un errore fatale in alcune circostanze.

Noi abbiamo fatto tesoro dell'esperienza precedente, anche dell'anno scorso, e speriamo quest'anno di posizionarci e tentare di scalare questa vetta, che sicuramente è piena di insidie. Per quanto riguarda la seconda domanda, credo che il confronto tra allenatore e squadra sia quotidiano. Io sono quasi sempre presente, diciamo tutti i giorni. Posso dire che questo è un gruppo molto sano, uso proprio questo termine, sano, perché non ci sono mele marce. Poi è chiaro che si può perdere e vincere. Dico solo un dato statistico che qualcuno ha sottolineato: nelle ultime 40 partite in Serie A abbiamo perso solo tre volte, coincidenza sempre col Milan, e questo è un dato che deve far riflettere".