L'amministratore delegato del Monza Mauro Baldissoni ha parlato a Sky Sport dal Social Football Summit di Torino, soffermandosi anche sul futuro di Gustavo Varela, attuale capocannoniere della Serie A: "L'obiettivo è averlo con noi fino a fine stagione. Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni, ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile. Napoli? Tutto molto prematuro. Siamo ben lontani dal parlare di trattative". Guarda il VIDEO qui sopra con l'intervista

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