Gli Stati Uniti sognano Pep Guardiola. Se Mauricio Pochettino, attuale Ct degli Usa, dovesse davvero diventare il nuovo allenatore del Manchester United, allora per la panchina della nazionale americana ci sarebbe un nome veramente top nella lista dei possibili successori dell’argentino: l’ex di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Secondo The Athletic, infatti, la federazione statunitense considera lo spagnolo uno dei principali candidati per sostituire Pochettino e nel caso di addio di Mauricio proverebbe a convincere Pep ad accettare l’incarico di allenare Pulisic e compagni. Dopo la fine del suo ciclo decennale e vincente al City, su Guardiola avevano messo gli occhi Maldini e Leonardo, nella loro (breve) esperienza da direttore tecnico e advisor azzurri: i due ex milanisti avevano anche incontrato Pep a Barcellona, per convincerlo ad accettare la panchina della nazionale. Ma alla fine Pep aveva declinato preferendo restare vicino alla famiglia. Un periodo di pausa, che Guardiola si era già preso in passato: dopo il ciclo al Barcellona, decise di staccare per un anno e si trasferì con la famiglia in un appartamento a Central Park, a New York. Pep allora aveva trovato l’America per ricaricarsi. Ora potrebbe riscoprirla. Stavolta da Ct Usa.