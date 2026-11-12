Con Pochettino vicino allo United gli Stati Uniti iniziano a guardarsi intorno per la sua successione: tra i nomi in lista, secondo The Athletic, ci sarebbe anche quello di Pep Guardiola...
Gli Stati Uniti sognano Pep Guardiola. Se Mauricio Pochettino, attuale Ct degli Usa, dovesse davvero diventare il nuovo allenatore del Manchester United, allora per la panchina della nazionale americana ci sarebbe un nome veramente top nella lista dei possibili successori dell’argentino: l’ex di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Secondo The Athletic, infatti, la federazione statunitense considera lo spagnolo uno dei principali candidati per sostituire Pochettino e nel caso di addio di Mauricio proverebbe a convincere Pep ad accettare l’incarico di allenare Pulisic e compagni. Dopo la fine del suo ciclo decennale e vincente al City, su Guardiola avevano messo gli occhi Maldini e Leonardo, nella loro (breve) esperienza da direttore tecnico e advisor azzurri: i due ex milanisti avevano anche incontrato Pep a Barcellona, per convincerlo ad accettare la panchina della nazionale. Ma alla fine Pep aveva declinato preferendo restare vicino alla famiglia. Un periodo di pausa, che Guardiola si era già preso in passato: dopo il ciclo al Barcellona, decise di staccare per un anno e si trasferì con la famiglia in un appartamento a Central Park, a New York. Pep allora aveva trovato l’America per ricaricarsi. Ora potrebbe riscoprirla. Stavolta da Ct Usa.
Pochettino, lo United e la clausola: la situazione
In queste ore, Mauricio Pochettino sta preparando le due sfide in programma per gli Stati Uniti, contro Haiti, per la Concacaf Nations League. Due partite, andata e ritorno, in programma sabato a Miami e martedì a Cincinnati. Ma chiaramente del Ct Usa si parla anche e molto in chiave Manchester United. Il futuro di Michael Carrick sembra infatti segnato, nonostante la rimonta in Champions contro la Roma e quella (anche se non conclusa con una vittoria, come contro i giallorossi, ma con uno spettacolare 4-4) in Premier con l’Aston Villa. L’avvio di stagione dello United, riportato in Champions la scorsa stagione da Carrick, non è stato all’altezza: i Red Devils sono penultimi in Premier. Come riporta Sky Uk, nessuna decisione definitiva è stata presa ma l'esonero resta probabile: spetterà a Sir Jim Ratcliffe mettere l'eventuale parola fine alla seconda avventura di Carrick (iniziata a gennaio 2026) sulla panchina dei Red Devils. A quel punto, il nome di Pochettino è quello più caldo per prendere il posto dell’ex centrocampista del Manchester United. L’allenatore argentino ha firmato da poco il rinnovo con il Team Usa, fino al 2030. Ma liberarsi non sarebbe un problema, soprattutto perché lo United pagherebbe la clausola da 7 milioni di sterline (circa 8 milioni di euro) per liberarlo. E per affidargli la panchina a Old Trafford.