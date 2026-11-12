Calciomercato Napoli, incontro con l'agente di Varela, Rafa Marin e Alisson Santos

Gustavo Varela resta uno dei profili seguiti dal Napoli. Sull'attaccante del Monza, che sta attirando l'interesse di diversi club sia in Italia che all'estero, ci sono anche gli azzurri come confermato dall'incontro tra il direttore sportivo del Manna e l'agente dell'attaccante portoghese Hector Peris. La volontà del Monza sull'attaccante era stato ribadito dall'amministratore delegato Baldissoni a Sky Sport: "L'obiettivo è averlo con noi fino a fine stagione. Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni, ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile". E sul possibile interesse del Napoli aveva aggiunto: "Tutto molto prematuro. Siamo ben lontani dal parlare di trattative".

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