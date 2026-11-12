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Calciomercato Napoli, incontro con l'agente di Varela, Rafa Marin e Alisson Santos

Calciomercato

È sempre tempo di calciomercato anche se manca ancora più di un mese all'apertura della sessione invernale. Tra i club già al lavoro c'è il Napoli che continua a seguire Gustavo Varela. A testimonianza di questo, nelle scorse ore il ds Giovanni Manna ha incontrato Peris, agente dell'attaccante del Monza, di Rafa Marin e Alisson Santos

NAPOLI, OCCHI SU CACCIAMANI

Gustavo Varela resta uno dei profili seguiti dal Napoli. Sull'attaccante del Monza, che sta attirando l'interesse di diversi club sia in Italia che all'estero, ci sono anche gli azzurri come confermato dall'incontro tra il direttore sportivo del Manna e l'agente dell'attaccante portoghese Hector Peris. La volontà del Monza sull'attaccante era stato ribadito dall'amministratore delegato Baldissoni a Sky Sport: "L'obiettivo è averlo con noi fino a fine stagione. Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni, ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile". E sul possibile interesse del Napoli aveva aggiunto: "Tutto molto prematuro. Siamo ben lontani dal parlare di trattative".

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Non solo Varela. Durante l'incontro con l'agente, si è parlato anche di Rafa Marin con il Napoli che ha manifestato la volontà di avviare i colloqui per prolungare il contratto del difensore spagnolo, attualmente in scadenza nel 2029. Un tema trattato è stato anche quello del futuro di Alisson Santos che gli azzurri lo considerano incedibile. Nonostante i sondaggi di diversi club in vista di gennaio, il Napoli non intende privarsi del brasiliano.

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