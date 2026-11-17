Dal ritiro degli Stati Uniti, il centrocampista bianconero ha parlato della possibilità di seguire il tecnico argentino in Inghilterra: "È ovvio che la nostra nazionale gli sia entrata nel cuore, per cui magari qualcuno andrà davvero allo United"

"È una possibilità". Così McKennie alla domanda su un eventuale trasferimento al Manchester United per seguire Mauricio Pochettino, suo allenatore in nazionale. Ma attenzione, non parlava solo di sé: la risposta era infatti riferita a tutti i giocatori statunitensi. "Penso che il tempo passato insieme gli abbia fatto apprezzare le nostre qualità, per cui è inevitabile che si facciano questi accostamenti". Niente allarmismi, semplice onestà. Anche perché il centrocampista della Juventus, oltre a essere uno degli intoccabili di Spalletti (che l’ha schierato sempre dal primo minuto quando era a disposizione), qualche mese fa ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2030.