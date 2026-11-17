Dal ritiro degli Stati Uniti, il centrocampista bianconero ha parlato della possibilità di seguire il tecnico argentino in Inghilterra: "È ovvio che la nostra nazionale gli sia entrata nel cuore, per cui magari qualcuno andrà davvero allo United"
"È una possibilità". Così McKennie alla domanda su un eventuale trasferimento al Manchester United per seguire Mauricio Pochettino, suo allenatore in nazionale. Ma attenzione, non parlava solo di sé: la risposta era infatti riferita a tutti i giocatori statunitensi. "Penso che il tempo passato insieme gli abbia fatto apprezzare le nostre qualità, per cui è inevitabile che si facciano questi accostamenti". Niente allarmismi, semplice onestà. Anche perché il centrocampista della Juventus, oltre a essere uno degli intoccabili di Spalletti (che l’ha schierato sempre dal primo minuto quando era a disposizione), qualche mese fa ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2030.
Per il momento, dunque, si tratta solo di rumors, come confermato anche dallo stesso Pochettino: "Non è il momento di parlarne. Credo che adesso i giocatori debbano concentrarsi solo sulla partita della Nazionale". Gli Stati Uniti saranno infatti impegnati nella notte contro Haiti, in una partita valida per la Nations League di Concacaf. Il tecnico argentino si congederà dal ruolo di Ct in settimana, prima di volare a Manchester per iniziare la sua nuova avventura alla guida dei Red Devils. I discorsi di mercato verranno quindi affrontati più avanti: "Tutti i grandi giocatori hanno il sogno di arrivare al massimo livello. In futuro vedremo cosa succederà: seguiremo anche quelli che conosco bene". Chiaro il riferimento ai calciatori statunitensi, molti dei quali – secondo McKennie - sono destinati a cambiare squadra: "Ma non si sa mai cosa passa nella testa degli allenatori".