Età: 25 anni

Ruolo: attaccante

Squadra: Monaco

Valore di mercato: 50 milioni di euro

Doverosa premessa: non è un acquisto da Black Friday, perché il suo prezzo (importante) lo allontana dalle offerte di questi giorni. E non è nemmeno un nome nuovo nei radar del calciomercato, lui che nel 2023 aveva salutato l'Arsenal per raggiungere il Principato (30 milioni di euro). Una cosa è certa: dopo una stagione in doppia cifra e il Mondiale da protagonista in casa, Balogun ha raccolto solo 230 minuti con un gol. Il motivo? Una parabola discendente dopo il trasferimento sfumato all'Everton e un inizio da fuori rosa al Monaco. Il valore non si discute: forse è il momento giusto per affondare il colpo