Introduzione
Aggiungi al carrello, salva tra i preferiti, aspetta il prezzo giusto. Il linguaggio del Black Friday potrebbe tranquillamente essere quello del calciomercato. Con una differenza: al posto di smartphone, televisori e sneakers, qui si comprano gol, assist, talento e magari la soluzione ai problemi emersi nella prima parte della stagione. La sessione di gennaio si avvicina e le società hanno già cominciato a guardare le vetrine: tra ritorni di fiamma, sogni costosi, occasioni da cogliere e affari last minute...
Quello che devi sapere
Jamie Leweling
- Età: 25 anni
- Ruolo: ala
- Squadra: Stoccarda
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
L'ostacolo è proprio la stima del giocatore, ma chissà che il suo nome non possa tornare d'attualità alla Roma. Un colpo estivo sfumato in extremis per i giallorossi, affare saltato sul gong del primo settembre per mancanza di tempi tecnici dopo il rilancio a 35 milioni di euro. Dopo un inizio di stagione in salita sta ritrovando gol e assist, una costante per una delle ali più interessanti in Bundesliga che sta provando a convincere anche il nuovo Ct Klopp per tornare in Nazionale. Poteva (e potrebbe essere) il nuovo esterno della Roma, ma non l'unico...
Jamie Gittens
- Età: 22 anni
- Ruolo: ala
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
Da un Jamie a un altro per la fascia desiderata da Gasperini, che all'ultimo giorno del mercato estivo si era opposto al blitz dei Blues per Manu Koné. Una trattativa nella quale il club inglese avrebbe inserito l'ala sinistra destinata verso la Capitale, operazione subito tramontata ma che non esclude possibili ritorni. Già, perché Gittens fatica a trovare spazio in una rosa lunghissima e un infortunio lo sta tenendo fermo ai box. Tradotto: due sole presenze e 55 minuti disputati in stagione aspettando il rilancio. E può diventare una vera occasione di mercato
Endrick
- Età: 20 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
Mourinho vorrebbe trattenerlo e lui giura fedeltà ai Blancos, ma il bilancio in stagione parla chiaro: solo 7 presenze e un gol in 141 minuti giocati finora. Il Real lo aveva pagato quasi 50 milioni al Palmeiras, difficile però farsi largo in un attacco stellare. Un anno fa aveva fatto benissimo in prestito al Lione: perché non salutare nuovamente nella seconda metà della stagione? Ci pensa ancora la Roma e pure il Milan, occasione che anche il talentuosissimo brasiliano potrebbe cogliere lontano da Madrid
Zachary Athekame
- Età: 21 anni
- Ruolo: terzino
- Squadra: Lione
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
A proposito di Milan: e se il rinforzo a costo zero fosse già in casa? O meglio, attualmente parcheggiato a Lione dove il laterale destro sta facendo sfracelli. Lo dicono i suoi numeri: due gol e tre assist in Ligue 1, rendimento valorizzato dall'ex Paulo Fonseca prima di accettare la panchina dello Sporting. Proprio il club dove il connazionale Amorim si è fatto conoscere in tutta Europa. E allora perché non anticipare il suo ritorno sulla fascia rossonera?
Sergio Camello
- Età: 25 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Rayo Vallecano
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
L'infortunio di Kean, visto in campo solo 158 minuti in stagione, sta negando al Como un'alternativa allo scatenato Douvikas. L'obiettivo per gennaio diventa quindi un nuovo centravanti, profilo che trova nel 25enne spagnolo una possibile risorsa. In scadenza di contratto il prossimo giugno, Camello era stato tra i protagonisti della marcia del club in Conference nella scorsa stagione. E quest'anno sta facendo ancora meglio: 7 gol e due assist nella Liga, bottino da attaccante vero per una possibile nuova freccia di Fabregas. Teniamolo d'occhio da qui alle prossime settimane
Alessio Cacciamani
- Età: 19 anni
- Ruolo: esterno
- Squadra: Torino
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
Da registrare l'interesse del Psv per De Bruyne, ma il Napoli guarda anche in entrata per gennaio. Il ds Manna è intrigato da alcuni giovani a partire dall'esterno granata che, alla prima vera stagione in Serie A, si è già ritagliato 10 presenze di buon livello. Anche Baldini l'ha utilizzato nell'ultima finestra con l'U21, fiducia per un talento da seguire con attenzione. Un discorso che il Napoli potrebbe fare per Patrick Zabi, centravanti 20enne del Paris FC. Anche in questo caso l'ostacolo potrebbe diventare il cartellino (20 milioni di euro), ma c'è anche un'altra possibilità per l'attacco...
Sebastiano Esposito
- Età: 24 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Sassuolo
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
Uno dei suoi sogni è quello di giocare col Napoli al 'Maradona', desiderio e idea concreta di mercato più recente. Diventato una presenza fissa in Nazionale accanto al fratello Pio, Sebastiano è arrivato in neroverde in prestito dal Cagliari alla coda di mercato estiva. Ha segnato un paio di gol in campionato nonostante le difficoltà del Sassuolo appena affidato a D'Aversa e, come detto, è entrato in pianta stabile nella nuova Italia di Mancini. Ecco perché può diventare una vera occasione
Folarin Balogun
- Età: 25 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Monaco
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
Doverosa premessa: non è un acquisto da Black Friday, perché il suo prezzo (importante) lo allontana dalle offerte di questi giorni. E non è nemmeno un nome nuovo nei radar del calciomercato, lui che nel 2023 aveva salutato l'Arsenal per raggiungere il Principato (30 milioni di euro). Una cosa è certa: dopo una stagione in doppia cifra e il Mondiale da protagonista in casa, Balogun ha raccolto solo 230 minuti con un gol. Il motivo? Una parabola discendente dopo il trasferimento sfumato all'Everton e un inizio da fuori rosa al Monaco. Il valore non si discute: forse è il momento giusto per affondare il colpo
Gustavo Varela
- Età: 21 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Monza
- Valore di mercato: 5 milioni di euro
Il portale specializzato Transfermarkt ritoccherà presto la sua valutazione di mercato, perché in tre mesi ha fatto innamorare tutti. Non poteva essere diversamente per l'attuale capocannoniere della Serie A, 9 gol in 10 presenze come difficilmente era ipotizzabile per un debuttante assoluto in Italia. Pagato 2,5 milioni di euro in estate, Varela regalerà una ricchissima plusvalenza al Monza che ha già ricevuto le prime offerte per la rivelazione portoghese. Resistere sarà difficile: non sono solo le big italiane a sognarlo
Capitolo svincolati: da Mauro Icardi...
- Età: 33 anni
- Ruolo: attaccante
- Valore di mercato: 3 milioni di euro
Già, 'Maurito' è ancora svincolato. Ricorderete l'interesse estivo della Lazio, pista poi non decollata come spiegato da Rino Gattuso: "Nessuno discute il valore di Mauro, ma abbiamo fatto delle scelte prendendo Pinamonti e Gudmundsson. Non voglio cambiare un gruppo dove regna la serenità". L'ex bomber dell'Inter aveva salutato il Galatasaray da miglior marcatore straniero del club (77 gol in 134 partite), reti che diventano oltre 250 considerando l'intera carriera. Ecco perché è impossibile non prenderlo in considerazione
... a Jadon Sancho
- Età: 26 anni
- Ruolo: ala
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
Attualmente lo svincolato più prezioso che potete trovare sul mercato (QUI I MIGLIORI ANCORA DISPONIBILI), l'esterno offensivo inglese è fermo dallo scorso maggio dopo l'ultima esperienza all'Aston Villa. Era ancora in prestito dal Manchester United, dove ha vissuto una doppia vita dall'impatto positivo a delusioni in serie. Eppure aveva convinto sia al ritorno al Borussia Dortmund sia in prestito al Chelsea, lui che ha vinto le ultime due edizioni della Conference League. Aveva bisogno di lasciare Manchester, ora può ripartire perché il talento davvero non gli manca
Bonus track: Leonardo Pavoletti
- Età: 37 anni
- Ruolo: attaccante
- Valore di mercato: 600mila euro
Lo aveva raccontato a Sky Calcio Unplugged (CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA) quando, alla domanda sul futuro, il centravanti italiano aveva risposto: "Lascio uno spiraglio aperto per gennaio, ma sto bene così". Già, perché mentre sta frequentando il corso di direttore sportivo, 'Pavoloso' non ha escluso di poter tornare in campo a inizio 2027. Rimasto svincolato dopo nove anni al Cagliari, lo scorso ottobre aveva ufficializzato il suo addio al calcio giocato. Ma, appunto, c'è una piccola possibilità che l'addio non sia definitivo. E un bomber da 165 gol in carriera può essere davvero un'occasione...