NUOVO PRIMATO IN MLS - Thiago Almada all'Atlanta United per 14,55 milioni di euro. Ecco il nuovo colpo più caro di sempre della lega. Argentino, arriva dal Velez. E in Europa? Ecco il colpo più caro di sempre (inteso come acquistato da una squadra di quel determinato campionato, indipendentemente che sia dall'estero o da un altro club connazionale) campionato per campionato. Partiamo dalla Serie A.