Il valore di mercato di Lionel Messi è sceso a quota 30 milioni di euro, cifra più bassa dal 2006 per l'argentino. Nonostante ciò, la Pulce resta il giocatore di gran lunga più prezioso tra gli over 34 mondiali. Dietro di lui gli avversari di un'intera carriera, da Benzema e Lewandowski passando chiaramente per Ronaldo. Molta Inter rappresentata, con cinque giocatori nella top 20