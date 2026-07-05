Denzel Dumfries è ufficialmente un giocatore del Real Madrid ed è soltanto l'ultimo ad aver compiuto il passaggio dalla Serie A ai Blancos. Ma ricordate chi negli ultimi 30 anni di calciomercato ha percorso la stessa strada? Tolti i nomi più celebri, ci sono alcuni calciatori che oggi è davvero difficile ricordare: di seguito l'elenco completo

DUMFRIES UFFICIALE AL REAL: IL SALUTO DELL'INTER