Denzel Dumfries è ufficialmente un giocatore del Real Madrid ed è soltanto l'ultimo ad aver compiuto il passaggio dalla Serie A ai Blancos. Ma ricordate chi negli ultimi 30 anni di calciomercato ha percorso la stessa strada? Tolti i nomi più celebri, ci sono alcuni calciatori che oggi è davvero difficile ricordare: di seguito l'elenco completo
- Acquistato dall'Inter nel luglio 2026 per 20 milioni
- Non è una sorpresa, visto che le parti avevano raggiunto un accordo già da diverse settimane, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: l'olandese è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il terzino lascia l'Inter dopo quattro stagioni: i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel suo contratto, contratto fino al 30 giugno 2030.
- Acquistato dalla Juventus nel luglio 2016 per 30 milioni
- Un "acquisto" tra virgolette. I Blancos, infatti, decisero di esercitare la clausola di recompra per l'attaccante spagnolo, trasferitosi in bianconero da Madrid due anni prima. La sua seconda esperienza al Real durò solo una stagione, chiusa con buoni numeri (20 gol in 43 presenze), prima del trasferimento al Chelsea.
- Acquistato dall'Inter nell'agosto 2015 per 38 milioni
- Il centrocampista croato impiegò pochissimo a mettersi in mostra con l'Inter, che nell'agosto 2015 lo cedette al Real Madrid. Con i Blancos rimase per tre stagioni, collezionando 109 presenze e vincendo "solo" nove trofei, tra cui tre Champions League. In seguito si trasferì al Chelsea e ha proseguito la sua carriera in Inghilterra.
- Acquistato dal Milan nel luglio 2009 per 67 milioni
- Pallone d'Oro 2007, incantò l'Italia intera e soprattutto i tifosi rossoneri, costretti a salutarlo nell'estate del 2009. A Madrid, però, qualcosa non funzionò. "Sono arrivato dal Milan da miglior giocatore del mondo, ma se oggi si guarda alla lista degli acquisti meno riusciti del Real Madrid, credo che io sia al primo posto insieme a Eden Hazard", ha commentato nell'estate del 2026 in un podcast di Rio Ferdinand. Per lui, comunque, 120 presenze, 29 gol e 39 assist in Blancos.
- Acquistato dalla Juventus nel luglio 2006 per 7 milioni
- Firmò con il Real Madrid pochi giorni dopo aver sollevato da capitano la Coppa del Mondo con l'Italia. Le prestazioni offerte con i bianconeri e con la Nazionale gli consentirono di vincere il Pallone d'Oro 2006, assegnato nel novembre dello stesso anno. Con i Blancos disputò tre stagioni, vincendo due campionati, prima di fare ritorno alla Juventus nell'estate del 2009.
- Acquistato dalla Juventus nel luglio 2006 per 16 milioni
- Dopo le ottime stagioni in Italia con Roma e Juventus, il "Puma" fu acquistato dal Real Madrid. La sua esperienza con i Blancos, però, non fu all'altezza delle aspettative: nonostante la vittoria del campionato, non riuscì a conquistare i tifosi. Per questo motivo, già nell'estate successiva lasciò Madrid per fare il percorso inverso, tornando in Italia ma questa volta al Milan.
- Acquistato dalla Roma nel gennaio 2006 per 5,5 milioni
- Le immagini della sua presentazione sono ancora impresse nella memoria di tutti i tifosi. La sua avventura con i Galacticos durò appena un anno e mezzo, nel quale collezionò 29 presenze e 4 gol, prima di tornare in Italia alla Samp. "La mia vita a Madrid era sfondarmi di cibo e uscire la notte. Se vai lì con l'idea di fare il calciatore rendi, se vai lì a non fare niente ti tagliano, devi andare via", raccontò anni dopo.
- Acquistato dalla Roma nel luglio 2004 per 25 milioni
- Per il difensore centrale argentino, l'esperienza al Real Madrid non fu particolarmente positiva nonostante le 40 presenze stagionali. I Blancos decisero infatti di cederlo dopo appena un anno e fece ritorno in Italia, questa volta all'Inter. In nerazzurro si riscattò completamente, diventando uno dei pilastri della squadra che nel 2010 conquistò il Triplete.
- Acquistato dall'Inter nell'agosto 2002 per 45 milioni
- Soprannominato "Il Fenomeno" non a caso. Già vincitore del Pallone d'Oro 1997, fu acquistato dal Real Madrid nell'estate del 2002, poche settimane dopo la vittoria del Mondiale con il Brasile e pochi mesi prima di vincere il secondo Pallone d'Oro. Con i Blancos disputò 177 partite e segnò 104 gol. Nel gennaio 2007 tornò in Italia, questa volta per vestire la maglia del Milan, nella fase finale della sua carriera.
- Acquistato dalla Juventus nel luglio 2001 per 77,5 milioni
- Negli anni in bianconero mette in mostra tutta la sua classe, vincendo il Pallone d'Oro nel 1998. Con la Nazionale francese conquista il Mondiale 1998 e l'Europeo 2000. Nell'estate del 2001 il Real Madrid bussa alla porta della Juventus con un'offerta milionaria e porta Zizou a Madrid, dove continua a vincere e a incantare nelle sue 229 presenze, impreziosite da 49 gol e 67 assist.
- Acquistato dall'Atalanta nel luglio 1998 per 6 milioni
- Forse in pochi si ricorderanno di lui: attaccante uruguaiano, l'Atalanta lo prelevò dal Peñarol quando aveva 19 anni. A Bergamo, però, non riuscì a lasciare particolarmente il segno e realizzò appena 3 gol in 25 presenze nell'arco di due stagioni. Nonostante ciò, arrivò l'inaspettata chiamata del Real. Con i Blancos, però, non esordì mai e iniziò a una lunga serie di esperienze in giro per l'Europa, che lo riportarono anche in A con le maglie di Venezia e Torino.
- Acquistato dal Milan nel gennaio 1997 per 4,13 milioni
- Dopo le ottime prestazioni con la maglia rossonera, i Blancos decisero di portarlo a Madrid nel mercato invernale. Con il Real Madrid disputò due stagioni e mezzo, vincendo quattro trofei: un campionato, una Champions League, una Supercoppa di Spagna e una Coppa Intercontinentale, prima di tornare in Italia per vestire la maglia dell'Inter.
- Acquistato dalla Sampdoria nel luglio 1998 per 12,5 milioni
- Ricordavate questa operazione? Dopo due buone stagioni con la maglia della Sampdoria, il Real Madrid bussò alla porta dei blucerchiati e si assicurò il centrocampista. Con i Blancos non ebbe mai un ruolo da protagonista, ma seppe ritagliarsi il suo spazio, collezionando comunque 82 presenze prima di trasferirsi al Middlesbrough. E se non ricordavate Karembeu, probabilmente avrete dimenticato anche l'altro calciatore che compì lo stesso percorso.
- Acquistato dalla Sampdoria nel luglio 1996 per 8,6 milioni
- Stesso percorso, ma due anni prima. Con i Blancos rimase per tre stagioni e mezzo, vincendo cinque trofei tra i quali due delle cinque Champions League conquistate nel corso della sua carriera. In seguito tornò in Italia, prima all'Inter e poi al Milan, il club in cui ha lasciato il segno più di ogni altro.
- Acquistato dall'Inter nel luglio 1996 per 3,6 milioni
- Forse uno dei più grandi rimpianti di mercato dell'Inter, che lo lasciò partire per una cifra irrisoria rispetto a ciò che sarebbe diventato. Ovvero uno dei terzini più forti della storia del calcio, capace di scrivere pagine di storia con il Real Madrid e con il Brasile. Basti pensare che con i Blancos ha collezionato 527 presenze.
- Acquistato dal Napoli nel luglio 1995 per 3 milioni
- Il centrocampista colombiano, dopo un'ottima stagione in Italia, venne acquistato dal Real Madrid. In Spagna, però, non riuscì a lasciare il segno: giocò appena 21 partite prima di lasciare la Liga e l'Europa, proseguendo la sua carriera in Sud America. E' morto nel 2022 a 55 anni in un incidente stradale