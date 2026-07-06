Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di lunedì 6 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Fiorentina, intesa di massima per Dragusin
- Lazio, offerta per Asp Jensen e contatti per Sergi Dominguez
- Inter, ufficiale la cessione di Dumfries al Real Madrid
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
Calciomercato, i principali calciatori svincolati
Primi giorni da svincolati per i giocatori che avevano il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. Situazioni diverse, valutazioni in corso e un futuro tutto da definire. Ecco l'elenco con tutti i principali calciatori ancora "liberi"...
Mahrez e l'Ah-Ahli si separano: è ufficialeVai al contenuto
Malagò: "Ct e Dt Italia? In settimana"
Sui prossimi Dt e Ct della Nazionale, il presidente della Figc Malagò ha dichiarato: "Una settimana per tirare le somme"
Malagò: 'Caso Balogun ha evidente sapore politico'Vai al contenuto
Inter, Christos Alexiou si trasferisce all'AEK Atene
Christos Alexiou lascia l'Inter si trasferisce all'AEK Atene in prestito con opzione di riscatto e contro opzione nel range di 3 milioni
Udinese, visite mediche per Unai Gomez
Il basco è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Udinese
Lecce, Ramadani al Corum FK
Il Lecce ha salutato Ylber Ramadani, nuovo giocatore del Corum FK. Dopo 3 stagioni, il centrocampista albanese lascia il "Via del Mare" e si trasferisce in Süper Lig turca
Milan, in pugno Gila: pronto un quinquennale
Il Milan ha trovato l'accordo con Mario Gila e i suoi agenti per un contratto da 5 milioni di euro netti per 5 anni. Ora non resta che trovare l'intesa con la Lazio, che lo valuta 30 milioni. I rossoneri contano di chiudere all'inizio di questa settimana, con un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus. In programma per oggi un incontro con i biancocelesti
Il Brasile conferma Ancelotti
La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale, anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia agli ottavi di finale del Mondiale. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo delle nazionali della Cbf, Rodrigo Caetano: "Il Brasile deve portare avanti un ciclo nella normalità fino alla Coppa del Mondo 2030, con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi quattro anni. Con l'allenatore garantito per il prossimo ciclo, potremo iniziare a settembre la ricostruzione di una squadra. Ecco perché la Cbf farà l'opposto di quello che normalmente si fa. Ha già acquisito fiducia nel lavoro di Ancelotti anche prima della Coppa del Mondo".
Calciomercato, gli acquisti del Real Madrid dalla Serie A
Denzel Dumfries è ufficialmente un giocatore del Real Madrid ed è soltanto l'ultimo ad aver compiuto il passaggio dalla Serie A ai Blancos. Ma ricordate chi negli ultimi 30 anni di calciomercato ha percorso la stessa strada? Tolti i nomi più celebri, ci sono alcuni calciatori che oggi è davvero difficile ricordare: di seguito l'elenco completo
Gli acquisti del Real Madrid dalla Serie A: Dumfries è solo l'ultimoVai al contenuto
Come giocherà il nuovo Real di Mourinho?
Dumfries, ma anche Cucurella, Bernardo Silva e Konaté: il Real ha rivoluzionato la rosa. Ecco come potrebbero giocare i Blancos con Josè Mourinho
La formazione stellare del nuovo Real di MourinhoVai al contenuto
Dumfries al Real Madrid è ufficiale: il comunicato
Arriva l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo di Denzel Dumfries dall'Inter al Real Madrid. Esercitata la clausola rescissoria da 20 milioni che era presente nel contratto dell'esterno olandese con i nerazzurri. Dumfries ha firmato con gli spagnoli, che saranno allenati da Josè Mourinho, per 4 anni fino al giugno del 2030
Udinese, attesa per le visite mediche di Unai Gomez
Unai Gomez si prepara per l'avventura all'Udinese. In giornata il trequartista in arrivo dall'Athletic Club svolgerà le visite mediche presso Villa Stuart, a Roma