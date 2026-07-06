Calciomercato, le news di oggi LIVE

La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale, anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia agli ottavi di finale del Mondiale. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo delle nazionali della Cbf, Rodrigo Caetano: "Il Brasile deve portare avanti un ciclo nella normalità fino alla Coppa del Mondo 2030, con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi quattro anni. Con l'allenatore garantito per il prossimo ciclo, potremo iniziare a settembre la ricostruzione di una squadra. Ecco perché la Cbf farà l'opposto di quello che normalmente si fa. Ha già acquisito fiducia nel lavoro di Ancelotti anche prima della Coppa del Mondo".