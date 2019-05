Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid. È quanto è stato rivelato durante il programma tv El Chiringuito, e confermato anche dal quotidiano madrileno Marca. Nel corso della trasmissione della tv "La Sexta" si è parlato di un "caso" intorno al difensore del Real, non certo di restare a Madrid dopo l’estate di calciomercato. Al centro dei pensieri di addio del capitano dei Blancos ci sarebbe un rapporto con la società che è andato raffreddandosi durante questa stagione, con la tensione che è ha avuto il suo culmine dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax. Proprio la discussione negli spogliatoi al termine del match del Bernabeu (4-1 finale per la squadra di ten Hag) avrebbe portato a un ulteriore logoramento dei rapporti col club.

Il futuro di Ramos

Secondo quanto aggiunto dal quotidiano Marca, in questi giorni Ramos deciderà se continuare a giocare nel Real Madrid o sposare il progetto di qualche altra big europea, che avrebbe già bussato alla sua porta. In prima fila per averlo ci sarebbero Manchester United e Paris Saint-Germain, che avrebbero già provato ad allacciare contatti durante la stagione, ricevendo però risposte negative. Ora, però, sembra tutto cambiato e il difensore 33enne, nei Blancos dal 2005, comincia a pensare di cambiare aria. Dal canto suo, secondo quanto filtra, il Real non avrebbe al momento ricevuto nessuna comunicazione da parte del giocatore né dai suoi rappresentanti.