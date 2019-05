Le ultime indiscrezioni dalla Spagna lo vogliono lontano dal Real Madrid, squadra dove in 14 anni si è consacrato come uno dei migliori difensori al mondo. Parliamo di Sergio Ramos, capitano e leader dei Blancos tra i quali ha accumulato oltre 600 presenze, 84 gol e ben 20 trofei per la gioia del Bernabeu. Un matrimonio che, secondo il programma tv El Chiringuito e come confermato dal quotidiano Marca, potrebbe avere fine in estate. Colpa di un rapporto raffreddato con la società durante una stagione maledetta per il Real, relazioni crollate dopo l’eliminazione in Champions contro l’Ajax. Come riporta il giornale madrileno, Ramos deciderà prossimamente se proseguire l’avventura a Madrid oppure cedere alla corte delle big europee (Manchester United e PSG in prima linea). In attesa di comunicazioni tra le parti, il difensore 33enne non ha perso tempo per mostrare sui social la sua invidiabile forma fisica: merito di un video condiviso su Instagram, dove il muscoloso Sergio solleva addirittura un boccione d’acqua al posto dei pesi. E l’appello motivazionale è dei migliori: "Ovunque tu sia, qualunque cosa sia… allenati duramente!". Inutile dire che la sessione speciale di Sergio Ramos sta facendo il giro dei social, aspettando novità sul suo futuro in campo.