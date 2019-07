Prosegue la telenovela Neymar, da tempo al centro di tantissime voci che lo vorrebbero lontano dal PSG e di ritorno in Spagna, al Barcellona, ma senza scartare l'ipotesi Real Madrid. Il giocatore brasiliano, che ha saltato anche la Coppa America per infortunio, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Paris Saint-Germain, fissata per oggi 8 luglio. Un'assenza che ha fatto infuriare il club parigino, che ha reagito con un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del PSG



"Questo lunedì, 8 luglio, Neymar da Silva Santos Junior è stato convocato per la ripresa delle attività della squadra - si legge nella nota - ma il Paris Saint-Germain ha constatato che il giocatore non si è presentato all'ora e nel luogo concordati, senza essere autorizzato in anticipo dal club. Il Paris Saint-Germain deplora questo comportamento e adotterà le misure più appropriate del caso".