"Sappiamo che Neymar vuole lasciare il PSG, ma sappiamo anche che il PSG non vuole che se ne vada. Non esiste alcun caso", parla così il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, in conferenza stampa. Il presidente blaugrana esce poi allo scoperto su Griezmann, da tempo promesso sposo dei catalani. "Ieri per la prima volta abbiamo incontrato i dirigenti dell'Atletico Madrid per parlare di Antoine. C’è interesse da parte nostra per questo giocatore. Il suo rifiuto a venire da noi lo scorso anno? Non è la prima volta che accade una cosa del genere, ma la cosa non mi disturba. Le cose cambiano da stagione in stagione", ha proseguito Bartomeu.

"De Ligt? So da tempo in che squadra giocherà"

Il presidente del Barcellona, inoltre, ha parlato anche del futuro di de Ligt, difensore olandese oggi vicino alla Juventus ma nelle scorse settimane a un passo proprio dal club catalano: “De Ligt? So da tempo quale sarà la sua nuova squadra, ma non dirò quale, lo faranno i diretti interessati”. Possibili acquisti ma non solo, Bartomeu ha anche elogiato alcuni dei giocatori presenti in rosa: "Coutinho e Dembélé sono giocatori molto importanti e abbiamo fatto una scommessa su di loro. Continuo a pensare che Dembélé sia meglio di Neymar. E' un giocatore che ha un grande futuro". Bartomeu ha poi concluso rivolgendo un invito alla stampa: "E' ora di finirla con questa leggenda che Messi chiede i calciatori. I giocatori non chiedono giocatori, la decisione di scegliere i giocatori è sempre degli allenatori".