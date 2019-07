Anche la carriera di MICHEL BASTOS è cambiata grazie al Lille: nel 2006 l'esterno è sbarcato in Francia dopo le stagioni in Brasile e in Olanda. Nelle sue tre stagioni in biancorosso, Bastos è cresciuto anche in termini realizzativi: 3 reti al primo anno (26 partite), 8 al secondo (35 gare) e 14 al terzo (37 presenze). Nell'estate 2009 il brasiliano è passato al Lione, vincitore di sette scudetti vinti tra 2001 e 2008: a volerlo fortemente è stato il suo ex allenatore Claude Puel. Nel 2013 Bastos ha lasciato la Francia per la Germania prima e gli Emirati Arabi poi. Nel gennaio 2014 l'esterno è arrivato alla Roma in prestito dall'Al-Ain e ha collezionato 16 presenze in Serie A prima di ritornare in Brasile