Missione compiuta per gli azzurri che, a distanza di 21 anni, giocheranno nuovamente in Serie A. Una realtà che non vivevano dalla stagione 2002/03 chiusa al penultimo posto: ricordi chi giocava in quella squadra? Presenti volti noti e big a fine carriera, tanti dei quali sono diventati allenatori: uno ha appena ottenuto la promozione dalla B proprio come il Como! Ecco quella rosa e tutti i protagonisti

I CAMPIONI PASSATI DAL COMO