Scouting, vivaio e... colazioni: Juve, ecco il metodo Modesto

È nato in Corsica ma ha l'Italia nel cuore: era difensore del Cagliari di Tabarez, oggi è direttore tecnico della Juventus. Lavora in silenzio, valorizza i giovani e cura le relazioni. Ha vinto in Grecia e in Inghilterra. In bianconero sarà il ponte tra Tudor e Comolli: alla scoperta di François Modesto