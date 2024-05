Sono 357 i giocatori che le squadre di Serie A hanno dato in prestito ad altri club. Per alcuni di questi c’è un diritto o un obbligo di riscatto, altri torneranno alla casa madre a fine stagione. Ma quali sono le società che hanno più calciatori in giro? E quanto potrebbero incassare potenzialmente dai calciatori in prestito? La classifica di Transfemarkt

