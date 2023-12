Dal 19° posto in Liga al Bayern Monaco: Bryan Zaragoza saluterà il Granada alla fine di questa stagione per volare in Germania: costo dell'operazione 13 milioni. Ala d'attacco, classe 2001, ha già esordito con la nazionale spagnola e giocherà in Bundes a partire dall'estate del 2024. Lo spagnolo è però soltanto secondo nella storia delle cessioni record del club: in vetta una sorpresa della A… e quante conoscenze del calcio italiano in classifica!

