Juve e Roma su Raspadori: le ipotesi di scambio

In casa Napoli tiene banco il futuro di Giacomo Raspadori. Poco impiegato da Antonio Conte (appena 481 minuti in campo in 11 partite), l'attaccante classe 2000 potrebbe partire a gennaio. Su Raspadori c'è l'interesse della Juventus, ma si è aggiunta anche la Roma. Due club interessati e due ipotesi di scambio da intavolare per il Napoli che potrebbe utilizzare Raspadori come "pedina" per arrivare a uno degli obiettivi di mercato chiesti da Conte (difensore centrale, esterno sinistro e mezzala).