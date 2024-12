Esonerato dalla Roma lo scorso 10 novembre, l'allenatore croato ha risolto il suo contratto coi giallorossi che aveva guidato meno di due mesi. Lo stesso Juric è in pole position per una nuova avventura all'estero: accordo in definizione con il Southampton, ultimo in classifica in Premier League, che si è appena separato in panchina da Russell Martin

