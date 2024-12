Il 6 gennaio torna 'Calciomercato L'Originale'

Dal 6 gennaio al 3 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW torna un altro immancabile appuntamento, tra i più attesi del periodo post natalizio: 'Calciomercato – L’Originale'. Dopo lo straordinario successo del tour estivo, il programma del trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione on tour. Questo inverno, la trasmissione toccherà altre quattro splendide località: Siena, città d’arte e cultura (dal 6 al 10 gennaio), Sutrio – Friuli Venezia Giulia (dal 13 al 17 gennaio), Prato Nevoso (dal 20 al 24 gennaio), Ossana, Val di Sole - Trentino (dal 27 al 31 gennaio). In particolare, la settimana dal 13 al 17 gennaio sarà speciale: il 13, Calciomercato - L’Originale racconterà infatti anche il post partita di Monza-Fiorentina, mentre il 14 quello di Atalanta-Juventus. Inoltre, nelle due settimane finali - dal 20 al 24 gennaio e dal 27 al 31 gennaio - nei giorni di Coppe (rispettivamente 21-22-23 e 29-30 gennaio) la trasmissione andrà in onda alle 19 prima dello studio di UEFA Champions League condotto da Federica Masolin. Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli - avrà sempre la musica come protagonista delle serate invernali a partire dalla nuova canzone “Il chiodo fisso”, scritta e interpretata da Alessandro Bonan.