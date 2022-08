Pogba, Di Maria, Bremer e ora Kostic. La Juventus si rifà il trucco e cambia 4/11 della sua formazione titolare: ecco come potrebbe essere l’11 tipo bianconero per la prossima stagione e quello che invece, in piena emergenza, potrebbe debuttare lunedì contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato

KOSTIC ALLA JUVE: LA DIRETTA - IL PROFILO