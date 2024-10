Una prima interpretazione, molto più allargata, lasciava intendere che tramite il concetto di interruzione del contratto anche senza la 'giusta causa' non ci sarebbero dovuti essere più indennizzi. In realtà la giusta causa, a quanto poi approfondito, deve essere sempre dimostrata e nel caso in cui non dovesse essere dimostrata le indicazioni che arrivano dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sono che le limitazioni previste dalla Fifa debbano, almeno all’interno dell’UE, essere ammorbite e riviste perché contro i prinicipi della libera circolazione dei lavoratori. Insomma il calciomercato, per come lo conosciamo, continuerà ad esserci.