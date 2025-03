Quattro gare di fila senza segnare gol per il Lecce di Giampaolo che, numeri alla mano, non ha underperformato. Guardando a expected gol e big chance è chiaro che il totale non dà zero ma nemmeno numeri così esaltanti. Milan che è in crisi di risultati ma che, a parte qualche caso, non è che esca dl campo con pochi tiri effettuati e xG discretamente buoni. Anche per il diavolo, si tratta di percentuale di conversione da migliorare



CONSIGLIATO LECCE

Pierotti



CONSIGLIATO MILAN

Pulisic



SCONSIGLIATO LECCE

Tete Morente



SCONSIGLIATO MILAN