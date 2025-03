Introduzione

In Italia stiamo vivendo una corsa scudetto serratissima con cinque squadre in otto punti, uno scenario del tutto inedito nel nostro campionato. Ma all'estero le cose come stanno andando? In Inghilterra e Francia Liverpool e Psg (avversarie tra di loro agli ottavi di Champions) sono in fuga con un confortante +13 sulle seconde. In Spagna le tre super potenze continuano a scambiarsi posizione, mentre in Bundes il Bayern sembra poter ristabilire il proprio status quo. Lotta serratissima in Premier per la Champions con la bellezza di 8 squadre in 6 punti. E chi rischia di retrocedere? In Liga il Valencia è in una situazione pericolosissima

