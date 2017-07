Felipe Caicedo a Roma: la Lazio è pronta a chiudere per il gigante dell’Espanyol. Dopo i numerosi problemi per la trattativa con il Rubin Kazan per l’iraniano Serdar Azmoun, la società biancoceleste ha virato sul centravanti ecuadoriano, che è arrivato nel primo pomeriggio di venerdì all’aeroporto di Fiumicino. Formalmente la trattativa non è ancora chiusa, dato che, prima di tesserare il classe 1988, il club di Lotito dovrà necessariamente cedere un giocatore extracomunitario, affinché si liberi uno slot proprio destinato a Caicedo. Tra i candidati all’addio ci sono Perea, Mauricio e Djordjevic (quest’ultimo però partito per il ritiro in Austria, ndr), ma è possibile che venga venduto anche uno dei giovani della Primavera. La trattativa con l’Espanyol si è comunque già conclusa: 3 milioni al club di Barcellona per il cartellino dell’attaccante, che - salvo problematiche legate alla formalizzazione del suo acquisto - percepirà 1.5 milioni a stagione per tre anni. Per i motivi di cui sopra non sono ancora state fissate le visite mediche.

Caicedo, una "pantera" per la Lazio

Attaccante fisicamente portentoso (È soprannominato "Pantera Nera"), Felipe Caicedo è un giramondo: a cominciato a giocare da professionista in Ecuador, poi si è messo alla prova in Svizzera, con la maglia del Basilea, al Manchester City e allo Sporting Lisbona, prima di passare in Spagna, dove ha vestito le maglie di Malaga, Levante e, infine, Espanyol. Nel mezzo anche un’esperienza in Russia con la Lokomotiv Mosca e nei Paesi Arabi con l’Al-Jazeera. Nell’ultima stagione l’attaccante classe 1988 ha totalizzato 2 gol in 28 presenze, in Liga 36 gol in 138 partite.