Giorno di visite mediche per Dalbert. Dopo una telenovela durata settimane, il brasiliano è pronto a legarsi definitivamente all'Inter. Arrivato ieri pomeriggio a Milano, il terzino ha raggiunto di prima mattina il Coni per ottenere l'idoneità sportiva e successivamente si è spostato alla clinica Humanitas per svolgere le visite mediche di rito per la società nerazzurra prima di firmare il suo nuovo contratto. Nel pomeriggio, se non dovessero sorgere problemi, Luciano Spalletti potrà averlo a disposizione per il primo allenamento con i nuovi compagni. Per acquistare Dalbert l'Inter verserà al Nizza 20 milioni più bonus.