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Roma (almeno) in Europa League, c'è il riscatto di Malen: le news di calciomercato

Calciomercato

La sconfitta in finale di Coppa Italia della Lazio contro l’Inter rende certa la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League e di conseguenza fa scattare una delle condizioni pattuite a gennaio con l’Aston Villa per il riscatto dell’attaccante olandese. Malen diventa quindi ufficialmente un giocatore della Roma: il diritto di riscatto si trasforma in obbligo, al club inglese -dopo i 2 del prestito- andranno 25 milioni con il 10% su un’eventuale futura rivendita

LAZIO-INTER 0-2, HIGHLIGHTS

Donyell Malen è un giocatore della Roma, che lo riscatterà ufficialmente dall’Aston Villa. E questo per effetto della sconfitta della Lazio in Coppa Italia: la vittoria dell’Inter in finale rende infatti aritmetica la qualificazione dei giallorossi almeno alla prossima Europa League. Centrare una delle due competizioni più importanti (Champions o appunto Europa L.) era infatti una delle condizioni pattuite nel mercato invernale con l’Aston Villa, che a gennaio aveva ceduto in prestito alla Roma l’attaccante olandese. La formula era quella del prestito (a due milioni) con obbligo di riscatto a 25 in caso di determinate condizioni: una era il 50% delle presenze (ed era già scattata), un'altra la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League, diventata aritmetica ieri sera. E Malen, ora, è tutto della Roma.

Donyell Malen

Donyell Malen

I numeri della sua stagione con la Roma

L’impatto di Malen sul campionato italiano

Arrivato a gennaio, Malen ha avuto un impatto notevole in Serie A: 13 gol in 16 partite, per il 27enne, che con la doppietta nell’ultima giornata, a Parma, è diventato l’acquisto del mercato invernale che ha fatto più gol dal suo arrivo in A (il precedente primato apparteneva a Balotelli). Subito in rete alla prima partita, il 18 gennaio, in trasferta contro il Torino, l’olandese ha firmato tre doppiette (oltre a Parma, anche contro Cagliari e Napoli) e una tripletta al Pisa. E mancano ancora due giornate di campionato.

Approfondimento

Gol degli acquisti invernali, Malen batte il record di Balotelli

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