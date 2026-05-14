Donyell Malen è un giocatore della Roma, che lo riscatterà ufficialmente dall’Aston Villa. E questo per effetto della sconfitta della Lazio in Coppa Italia: la vittoria dell’Inter in finale rende infatti aritmetica la qualificazione dei giallorossi almeno alla prossima Europa League. Centrare una delle due competizioni più importanti (Champions o appunto Europa L.) era infatti una delle condizioni pattuite nel mercato invernale con l’Aston Villa, che a gennaio aveva ceduto in prestito alla Roma l’attaccante olandese. La formula era quella del prestito (a due milioni) con obbligo di riscatto a 25 in caso di determinate condizioni: una era il 50% delle presenze (ed era già scattata), un'altra la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League, diventata aritmetica ieri sera. E Malen, ora, è tutto della Roma.