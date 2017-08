Un bel rinforzo per il Torino di Mihajlovic: preso Tomas Rincon dalla Juventus, reduce da sei mesi passati in bianconero. Affare da 2 milioni di euro per il prestito e altri 7 per il riscatto (obbligatorio dopo un tot numero di presenze in campionato coi granata). Questa mattina infatti, al "Centro di Medicina dello Sport", il venezuelano ha svolto le classiche visite di rito. Ora una nuova sfida. Il contratto è stato già siglato, dovrà essere soltanto depositato in lega. Ma non è tutto: già questa sera - durante il match di Coppa Italia contro il Trapani - Rincon potrebbe essere sugli spalti dello stadio “Grande Torino” per assistere alla partita.