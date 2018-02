Il nuovo infortunio di Ghoulam che prolunga i tempi di rientro dell'algerino, un'emergenza numerica sull'out di sinistra e il mercato degli svincolati come unica possibile soluzione. Dopo aver valutato tutti i profili a disposizione sul mercato, il Napoli ha deciso di tesserare il croato Hrvoje Milic, classe 1989, esterno sinistro che a gennaio si è svincolato dall'Olympiacos, club greco con cui è sceso in campo solo quattro volte (due in campionato e due in Coppa di Grecia) nella prima parte di stagione. E adesso, dunque, il Napoli: accordo totale tra le parti, con il calciatore che firmerà un contratto per i prossimi 4 mesi. Il difensore ha svolto in giornata la prima parte dei test fisici in una clinica nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno; per domani è in programma una nuova sessione di accertamenti, dunque resterà nel casertano nella notte. Se l’esito degli esami fosse positivo, si procederà alle firme sui documenti e sarà un giocatore del Napoli fino al termine della stagione. De Laurentiis ha dunque deciso di mettere a disposizione di Maurizio Sarri un nuovo elemento utile a rinfoltire la rosa in questo finale di stagione: Milic, infatti, sarà un rinforzo importante quantomeno durante gli allenamenti settimanali.

Un passato alla Fiorentina: conosciamo meglio Milic

Maurizio Sarri, infatti, dopo l'infortunio di Ghoulam ha chiesto al Napoli di intervenire sul mercato degli svincolati per avere un giocatore comunque già pronto e di livello almeno per quel che riguarda gli allenamenti: niente 'promozione' di un Primavera, ma necessario l'arrivo di un giocatore abituato a certi ritmi. Ecco dunque l'arrivo di Milic, ritenuto il profilo giusto tra quelli a disposizione sul mercato. Uno che l'Italia e la Serie A l'ha già conosciuta in passato: 17 presenze in campionato (arricchite da 4 assist) e due in Europa League con la maglia della Fiorentina nella stagione 2016/2017. Resta comunque da valutare lo stato di forma dell'esterno sinistro croato che ha giocato l'ultima gara ufficiale a ottobre del 2017. Con il Napoli che ha voluto accontentare la richiesta di Maurizio Sarri di avere un nuovo elemento in rosa per questo finale di stagione.