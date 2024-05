Dall'addio di Juric al mercato: Urbano Cairo , presidente del Torino , ha parlato in occasione dell'inaugurazione del primo campo del centro sportivo per le giovanili "Robaldo" dove ha dato il calcio di inizio a una partita tra bambini della scuola calcio. Il presidente granata ha parlato anche dell'attuale allenatore Ivan Juric : "Ho investito tanto su sua richiesta. N on ha voluto rinnovare e i contratti finiscono. L'anno scorso mi chiese di prendere Ilic. Gli ho detto 'io faccio questo investimento perché tu me lo chiedi, è un giocatore molto forte, ma voglio che tu rimanga con noi'. Lui ha detto 'ma sì'. Poi la cosa è slittata, poi ha preso tempo e ha voluto tenersi le porte aperte. I contratti finiscono a un certo punto..".

"Il Toro più forte della mia gestione"

"Questo è il Toro più forte dei miei 18 anni, lo ha detto anche Ventura che di calcio ne capisce: non so cosa sia mancato in stagione, bisognerebbe chiedere ad altri". Il presidente granata, Urbano Cairo, fa il punto a tre giornate dalla fine del campionato, con la squadra al decimo posto. "Abbiamo venduto solo Singo che andava in scadenza, poi abbiamo tenuto tutti e inserito giocatori forti come Zapata e Bellanova - aggiunge Cairo - e dovremo ripartire da questi giocatori: lo zoccolo duro c'è, ci rinforzeremo dove serve". "Adesso - aggiunge Cairo - pensiamo alle ultime tre giornate, magari escono sorprese e la lista per l'Europa. Al mercato ci penserà Vagnati che rinnoverà il suo contratto (in scadenza nel 2025, ndr)".