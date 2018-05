La Champions come obiettivo da centrare, il quarto posto da arpionare all’ultimo respiro con lo scontro diretto contro la Lazio che vale l’intera stagione. Archiviato il pesantissimo ko arrivato contro il Sassuolo a San Siro, l’Inter ha già focalizzato l’attenzione sul confronto con gli uomini di Inzaghi, match che ha mantenuto la sua importanza in seguito al pareggio dei biancocelesti, fermati a Crotone sul 2-2. Sulla Champions e sul mercato ha parlato il direttore sportivo Piero Ausilio, intervenuto alla cerimonia per il premio Gentleman a Milano: "È stato un brutto sabato notte, la Lazio non l'ho voluta vedere, ero con la mia famiglia ma ho saputo della bella notizia alle 17. Il futuro di Icardi? Ha 3 anni di contratto e non è nostra intenzione venderlo. A prescindere dal piazzamento. Chi lo vuole deve parlare con lui ma a fine campionato sarà giusto fare il punto anche con per discutere qualcosa di diverso a livello contrattuale, non ci siamo mai nascosti. Icardi non è sul mercato non faremo nessuna trattativa, diverso è il discorso della clausola. Se dovessero bussare alla nostra porta non apriremo ad alcuna trattativa".