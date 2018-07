Capitolo attacco

Un grande nome a centrocampo così come in attacco, è questa la strategia del Milan che continua a tenere vive le strade che conducono a Immobile e Alvaro Morata. Se lo spagnolo è al momento un semplice obiettivo, per quanto riguarda il giocatore della Lazio ci sono stati già i primi contatti tra le parti, con l'attaccante classe '90 che avrebbe dato già la propria disponibilità di massima a trasferirsi in rossonero.

Psg e United su Bonucci

"Bonucci è il nostro capitano, non negoziamo una sua partenza", queste le parole di Fassone rilasciate in diretta Facebook sulla pagina del Milan. Il difensore ex Juventus non è dunque al momento sul mercato, ma non si esclude che per lui possano arrivare offerte importanti e irrinunciabili. Sul capitano rossonero restano vigili Paris Saint-Germain e Manchester United, ma non sono state presentate offerte concrete. Una proposta invece è arrivata per Gustavo Gomez da parte del Boca Juniors. Ennesimo tentativo del club argentino dunque per il difensore paraguaiano, che resta un pallino dell’allenatore Schelotto. Il club rossonero adesso valuterà l’offerta e prenderà una decisione nei prossimi giorni.