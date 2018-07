Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Tutte le notizie dalla squadra mercato Sky

Il mercato del Milan è congelato, ma i rossoneri non smettono di sondare il terreno: l'obiettivo primario per il centrocampo è Leo Paredes dello Zenit. Primi contatti con l’entourage per capire disponibilità e fattibilità. Costi molto alti ma sarebbe la prima scelta per il centrocampo. Halilovic arriva a zero dall’Amburgo. Per l’attacco ci sono stati contatti per Immobile. Tra gli obiettivi anche Alvaro Morata. Reina e Strinic annunciati ufficialmente: arrivano entrambi a parametro zero. Attenzione però anche alle possibili uscite: su Bonucci restano vigili il PSG e il Manchester United. Gustavo Gomez potrebbe andare al Boca che ha avanzato una nuova offerta, il Milan valuta.

Napoli, Fabian Ruiz potrebbe fare le visite mediche anche in Spagna. Si aspetta solo l’uscita di Jorginho al City per formalizzare l’operazione. Meret ha programmato le visite per mercoledì mattina. Nell’operazione con l’Udinese è stato inserito anche Karnezis (valutato 2,5 milioni) che farà da chioccia al giovane friulano. Totale: 27,5 milioni. Frenatina per Lainer: il Salisburgo vuole trovare il sostituto prima di privarsene: offerta arrivata a 15 ma gli austriaci avrebbero portato la richiesta a 20. Al momento difficile chiudere. Altri nomi buoni sono quelli di Vrsaljko e Meunier. In uscita, Roberto Insigne piace molto al Benevento: è una possibilità. Inter, l'ultima offerta per Malcom è 10 milioni di prestito e 30 di diritto di riscatto ma il Bordeaux continua a fare un po’ di resistenza e pretende che quei 30 si trasformino in obbligo a condizioni facili. L’Inter vorrebbe farla alle sue condizioni. Servirà lavoro diplomatico per raggiungere un’intesa che ancora non c’è. Depositati i contratti di Asamoah e De Vrij (ufficiali entrambi, il primo ha firmato fino al 2021, il secondo fino al 2023) Prossimi obiettivi: terzino destro (Vrsaljko) e un centrocampista (tra Dembelé e William Carvalho). Novità sulla Roma nel mercato in uscita: su Juan Jesus ci sono Porto e Zenit. Al momento solo sondaggi. Gerson interessa all’Empoli che lo ha richiesto. Colpo del Sassuolo! È in arrivo Kevin Prince Boateng: sarebbe un clamoroso ritorno in Italia dove ha giocato (e vinto) solo nel Milan. Il suo agente conta di trovare un accordo totale con l’Eintracht per un trasferimento a titolo definitivo. Pronto un contratto di tre anni. Lascia l’Europa League per una scelta di vita. Ricordiamo che l’anno scorso 6 gol e 5 assist ed è stato inserito nella Top 11 della Bundes. L’anno prima nella top 11 della Liga con gol bellissimi con Las Palmas. Curiosità, quando il mercato resta in famiglia. Su Jerome, fratello di Kevin Prince, c’è il PSG ma anche Mourinho lo ha messo in lista: lo United però non sembra molto convinto di fare un investimento per un 31 enne. Con Izzo al Torino (firma imminente, affare da 10 milioni di euro) il Sassuolo potrebbe puntare su Bonifazi MAGNANI sempre più Sassuolo per il difensore che la Juventus ha preso dal Perugia. La Lazio attende Proto, portiere belga di 35 anni in arrivo in Italia mercoledì per le visite mediche e la firma sul contratto triennale. Arriva a costo zero dopo la fine dell’avventura all’Olympiacos.

La Fiorentina ha preso Lafont, ufficiale l’arrivo del portiere classe 1999 che lascia il Tolosa e ha superato le visite mediche. Operazione da 8,5 milioni, contratto quinquennale. Samp, passi avanti importanti per Jankto dopo l’incontro con l'Udinese a Milano. Accordo per un prestito con obbligo, totale 15 milioni. Più una percentuale sulla futura plusvalenza. La chiusura definitiva dipende da un eventuale rilancio del Valencia. Jandrei in dirittura d'arrivo, accordo sui 3 milioni per il portiere della Chapecoense. Per La Gumina invece ’ultima offerta è di 6,5 milioni +2 di bonus e la richiesta del Palermo è di 7 +2. Distanze ormai ridottissime.