Una storia che ha già vissuto capitoli importanti, quella tra Leonardo Semplici e la Spal: prima la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, poi la salvezza raggiunta con merito nella stagione appena trascorsa. E adesso, il prolungamento di contratto: l'allenatore toscano sarà sulla panchina della Spal fino al 2020, dunque almeno per altre due stagioni, con un opzione anche per la stagione 2020/21. La società ferrarese ha annunciato l'accordo con un comunicato sul proprio sito ufficiale: ""SPAL 2013 srl è lieta di annunciare il prolungamento contrattuale con il tecnico Leonardo Semplici. L’allenatore ha esteso l’accordo con la società biancazzurra fino al 30 giugno 2020 con opzione per la stagione successiva".

Dal 2014, con due promozioni consecutive

L'esperienza di Semplici sulla panchina della Spal è iniziata nella stagione 2014/15, conclusa al quarto posto in classifica. Nella successiva è arrivato il primo posto e la promozione in Serie B: e da neopromossa, la Spal ha raggiunto subito la Serie A con un gran campionato da 22 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte, concluso al primo posto e dunque con la promozione diretta. L'impatto con la massima serie non è stato facile, ma la media di un punto a partita è bastata per evitare la retrocessione: la Spal si è piazzata quartultima, davanti a Crotone, Verona e Benevento.