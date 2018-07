Malcom, non c’è l’intesa con il Bordeaux

Gli occhi su Darmian ma non solo, l’Inter continua a seguire da vicino anche Malcom per il ruolo di esterno alto. L’ultima offerta dei nerazzurri al Bordeaux è di 10 milioni di euro per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. La società francese, però, continua a fare resistenza e pretende che i 30 milioni proposti dall’Inter per il diritto di riscatto si trasformino in obbligo, da raggiungere a facili condizioni. L’intenzione del club nerazzurro è quella di portare avanti l’operazione alle sue condizioni: servirà un importante lavoro diplomatico per provare a raggiungere un’intesa che ancora non c’è.