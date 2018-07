Un rincorrersi di voci. Tra chi l’aveva già visto a Torino e la maglietta col numero 7 già in vendita in via non ufficiale. Psicosi Cristiano Ronaldo, con il colpo del secolo per cui continua a filtrare ottimismo. Juve-CR7, tutto possibile. Ma i tempi potrebbero dilatarsi. Lui è in vacanza in Grecia, a Costa Navarino. Martedì ci dovrebbe invece essere il consiglio d'amministrazione del Real Madrid, dove inevitabilmente si parlerà anche dell’affare Ronaldo. Tutto in stand by allora, ma la situazione è semplice: Mendes aspetta di avere per iscritto la certezza dei 100 milioni da pagare al Real (120 tasse comprese), il Real a sua volta chiede che sia CR7 ad uscire pubblicamente con l’assunzione di responsabilità della sua partenza. In breve: Florentino Perez non vuole essere ricordato come il presidente che ha venduto Cristiano Ronaldo. L’accordo con la Juve c’è già: 30 milioni netti all’anno per 4 anni, con il presidente Agnelli che ha dato l’ok per l’operazione a queste cifre. Nell’attesa, allora, ecco la ricostruzione della trattativa.