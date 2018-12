Mirino ben puntato e obiettivo individuato, l’Inter è al lavoro per rinforzarsi sul mercato in chiave futura. La società nerazzurra sta seguendo con molta attenzione Aurelien Tchouameni, giovane centrocampista classe 2000 in forza al Bordeaux. Già vicina al giocatore lo scorso anno (operazione non andata in porto a causa delle richieste troppo elevate del Bordeaux), l’Inter sta sondando il francese di origini camerunensi, la cui quotazione è salita ancora. Tchouameni, infatti, si sta imponendo sempre più in mezzo al campo e ha messo insieme diverse presenze in stagione tra Ligue 1 ed Europa League. Adesso sarà il club nerazzurro a valutare la situazione, con il chiaro intento di cercare di capire se il giovane calciatore del Bordeaux merita o meno un investimento importante. Intanto il suo nome è finito nel taccuino degli uomini mercato dell’Inter: Tchouameni è un obiettivo.

Chi è Tchouameni

Francese di origini camerunensi, Aurelien Tchouameni ha praticamente trascorso la sua carriera calcistica interamente nel Bordeaux, club nel quale si è trasferito dal SJ D’Artigues nel 2011. Dopo tutta la trafila nel vivaio dei "Girondini", con il quale ha anche conquistato diversi titoli, il centrocampista ha esordito in prima squadra nella stagione 2017/18. Tatticamente molto duttile, Tchouameni può ricoprire praticamente tutti i ruoli in mezzo al campo: ben strutturato fisicamente, il francese classe 2000 abbina quantità e qualità. Corsa e buona tecnica per il giocatore del Bordeaux, in grado di farsi apprezzare in fase difensiva e anche in proiezione offensiva grazie ad ottimi tempi di inserimento. In scadenza di contratto nel 2020, Tchouameni potrebbe rappresentare una buona occasione in chiave futura per il centrocampo dell’Inter, che adesso lo segue attentamente e potrebbe decidere di investire su di lui.