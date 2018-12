In conferenza stampa Carlo Ancelotti sembrava essere stato abbastanza chiaro: "A gennaio non ci saranno movimenti di mercato, la rosa mi soddisfa e l'arrivo di nuovi calciatori potrebbe creare solo problemi nella gestione". Nonostante le parole dell’allenatore, però, il Napoli potrebbe pensare a qualche operazione. La società del presidente De Laurentiis, infatti, sta portando avanti i contatti con il Genoa per Christian Kouamé, attaccante classe ’97 che alla prima stagione in Serie A si sta mettendo in mostra in maglia rossoblù, con la quale ha già messo a segno 3 reti e servito 4 assist in 16 presenze. Discussioni già avviate, il club azzurro insiste e anche negli ultimi giorni ha intensificato i discorsi con il Genoa. Il Napoli potrebbe pensare di fare un tentativo serio per l’ivoriano in vista del mercato di gennaio, anche in caso di uscite a centrocampo: nel caso in cui si verificasse questa ipotesi, la società non prenderebbe un altro centrocampista ma preferirebbe investire su un attaccante di gamba. Che è stato individuato in Kouamé, appunto: contatti destinati a proseguire e trattativa in corso, se l’affare non dovesse sbloccarsi per gennaio il Napoli inizierà a lavorare per giugno, con il tentativo di anticipare la concorrenza. Sul giovane attaccante, infatti, si è mossa anche la Roma, che ha incontrato l’agente nelle ultime settimane.