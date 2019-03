Con la vittoria contro la Juventus, il Genoa ha fatto un altro passo importante verso la salvezza. Sono 9 i punti di vantaggio sul terzultimo posto, l'obiettivo stagionale è quindi a portata di mano. Ma i rossoblù pensano anche al futuro e Preziosi punta a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. E il primo acquisto per il Genoa 2019/2020 sarà Sinan Gümüs. Si tratta di un esterno destro classe 1994, in scadenza a giugno con il Galatasaray. Preziosi lo prenderà a parametro zero dal club turco, presto verrà anche formalizzata l'operazione con le visite mediche e le firme. Gümüs ritroverà a Genova proprio Cesare Prandelli, allenatore che ha avuto in Turchia nella sua prima stagione al Galatasaray.

Chi è Sinan Gümüs?

Nato in Germania da genitori turchi, Gümüs ha vissuto la sua infanzia a Pfullendorf (paesino tedesco di 13mila abitanti). A 17 anni, nel 2011, la sua prima occasione allo Stoccarda, che ne intravede grandi qualità e lo promuove dopo appena un anno nella seconda squadra. Con la prima squadra del club tedesco non ha mai esordito, lasciando quindi la Germania senza mai giocare in Bundesliga. Il salto di qualità definitivo lo fa al Galatasaray, che nel 2014 lo porta in Turchia lanciandolo nel grande calcio. In quella stagione trova proprio Cesare Prandelli, ma colleziona appena quattro presenze tutte dopo l'esonero dell'allenatore italiano. Nelle ultime quattro stagioni ha invece trovato maggior continuità. Per lui, da luglio, inizierà una nuova sfida: lo aspettano la Serie A e il Genoa.