L’ultimo periodo, tra problemi fisici e malumori dei tifosi, non è stato semplicissimo, ma adesso per Lorenzo Insigne può tornare il sereno. Giornata parecchio importante in casa Napoli per il futuro dell’attaccante, che con ogni probabilità resterà ancora in azzurro. Dopo l’arrivo di Mino Raiola, agente del giocatore, nella mattinata di mercoledì 1 maggio si è tenuto un incontro chiarificatore a casa di Carlo Ancelotti. Non soltanto il giocatore, il suo entourage e l’allenatore, presenti anche il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’appuntamento si è svolto in un clima molto sereno e positivo, che è servito anche un po’ a tranquillizzare il numero 24 dopo questo momento particolarmente delicato. Parlarsi ha aiutato tutte le parti a capirsi e a venirsi incontro: la volontà che è emersa è che Insigne, capitano del Napoli e napoletano, ha tutta la volontà e l’intenzione di rimanere in maglia azzurra. Da parte della società non c’è mai stata voglia di vendere il giocatore, nel contratto fino al 2022 non c’è una clausola rescissoria e non è mai stato fatto un prezzo. Ci sono state tante ipotesi e tante suggestioni, ma la volontà di Insigne e del Napoli, ancor più dopo questo incontro, è quella di proseguire insieme.