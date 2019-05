Massimo Ferrero e Marco Giampaolo si sono incontrati per la prima volta in un albergo a Milano, per parlare del futuro della Sampdoria. L’intenzione del club è quella di trattenere l’allenatore, che dal canto suo vorrebbe alzare la competitività della squadra. Un obiettivo da raggiungere possibilmente trattenendo i migliori giocatori e investendo sul mercato. L’esito di questo primo incontro è stato interlocutorio. Il presidente, ai giornalisti che hanno atteso la fine del colloquio all’esterno dell’hotel, ha risposto soltanto: “Ci siamo presi un bel caffè, ci vedremo ancora tra una settimana e saprete tutto”. L’allenatore, invece, prima di allontanarsi in auto ha detto brevemente: “I tifosi possono essere ottimisti? Loro sono il top”. Dunque, bisognerà attendere ancora prima di sapere se Giampaolo dopo tre stagioni alla guida della Sampdoria resti o meno.

Pioli il possibile successore

Nel caso in cui Marco Giampaolo non dovesse raggiungere l’intesa con la società, il possibile sostituto potrebbe essere Stefano Pioli, un profilo che piace da tempo al presidente Ferrero. Un’alternativa potrebbe essere Aurelio Andreazzoli, che ha impressionato per il gioco proposto con l’Empoli. Giampaolo invece piace a diverse società come Roma, Milan, Bologna e Lazio, qualora dovessero esserci avvicendamenti in panchina.