Emanuel si è già messo in luce nell'ultimo bimestre della Serie A 2018/2019, con 10 presenze, un assist e una rete all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Di Samuele, classe 2004 e di quattro anni più piccolo rispetto al fratello maggiore, si dice un gran bene. Sono i fratelli Vignato, di proprietà del Chievo ed entrati nel mirino di una big del calcio mondiale: il Barcellona. Il club blaugrana sta monitorando il profilo dei due e l'agente dei fratellini italo-brasiliani è arrivato ieri in Spagna per avviare una trattativa. Emanuel è un centrocampista con spiccate qualità offensive, Samuele invece è un attaccante, è già protagonista nell’Under 15 del Chievo e con la maglia della nazionale di categoria allenata da Patrizia Panico. Separati dall'età ma uniti dal cognome e dalla squadra, i due sono considerati dei piccoli fenomeni dal Barcellona. Il Chievo per i loro cartellini chiede 8 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla società catalana. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore. La Serie A, intanto, torna a riscuotere gradimento all'estero: l'attenzione del Barcellona su due giovani del nostro calcio non può che essere considerato un segnale positivo.