Ernesto Valverde continuerà ancora a guidare il Barcellona. A confermare l’allenatore sulla panchina blaugrana è stato il presidente Josep María Bartomeu, che a El Larguero di Cadena SER ha negato le voci circolate su un possibile esonero. Un’idea sempre chiara quella di Bartomeu, che ha deciso di andare avanti con Valverde nonostante le pesanti sconfitte arrivate in questa stagione prima contro il Liverpool nella clamorosa semifinale di ritorno di Champions League, poi contro il Valencia nella finale di Coppa del Re. Come confermato anche da Mundo Deportivo e Sport, oltre a Valverde non è mai stata in dubbio nemmeno la posizione del direttore sportivo Pep Segura, con il quale il presidente sta lavorando ai nuovi acquisti e alle possibili modifiche alla rosa. A pesare nella conferma di Valverde è stato il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e l’apprezzamento della rosa, Messi su tutti: fattori che sono stati ben considerati da Bartomeu, che – pur avendo ammesso di aver terminato la stagione con frustrazione – ha deciso di andare avanti con il suo allenatore.

Le stagioni di Valverde al Barça



Allontanate con forza, dunque, le voci di un possibile avvicendamento con il CT del Belgio Martinez in panchina, il Barcellona sarà guidato anche nella prossima annata da Valverde, al club catalano da due stagioni. Sotto contratto fino al 2020, l’allenatore potrebbe anche rinnovare per un ulteriore anno. Nelle sue due stagioni alla guida del Barcellona, Valverde ha conquistato due edizioni della Liga, una Coppa del Re e una Coppa di Spagna. Oltre alla sconfitta nell’ultima finale di Coppa del Re contro il Valencia, sull’allenatore pesano soprattutto le clamorose eliminazioni dalle ultime due edizioni della Champions League: prima quella contro la Roma nei quarti di finale dell’edizione 2017/18, con i blaugrana ko all’Olimpico 3-0 dopo aver vinto al Camp Nou 4-1, poi quella ancora più incredibile in semifinale quest’anno contro il Liverpool, che ha ribaltato ad Anfield (4-0) il 3-0 subìto all’andata. Nonostante questo, però, Valverde ha mantenuto la fiducia di Bartomeu e dell’ambiente blaugrana: sarà ancora lui l’allenatore del Barcellona.