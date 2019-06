Mercato con vista Champions: l'Atalanta comincia a pensare ai rinforzi da consegnare a Gasperini, per una stagione che si preannuncia prestigiosa ma anche impegnativa. In questo senso, un asse da tenere sotto osservazione è quello tra Ferrara e Bergamo: il club nerazzurro infatti ha individuato in Manuel Lazzari, esterno della Spal, un profilo ideale per rinforzare le fasce. Già una decina di giorni fa la Dea aveva preso informazioni su di lui, ora è decisa a trovare un accordo in tempi brevi: pressing costante, Lazzari è in orbita Atalanta.

Idea Petagna per l'attacco

Sul fronte attacco, c'è da registrare quella che al momento resta soltanto un'idea: riportare dopo una stagione Andrea Petagna a Bergamo. L'attaccante è reduce da una stagione molto positiva, che lo ha visto protagonista dell'ottima salvezza della Spal con 16 gol. L'Atalanta e Gasperini lo conoscono e lo stimano: Petagna rientra in una rosa di nomi individuati per rinforzare il reparto offensivo. Per ora nessuna trattativa concreta, ma una pista da tenere d'occhio.