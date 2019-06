Accelerata che potrebbe risultare decisiva, l’Inter prova a piazzare lo scatto per Stefano Sensi. Quest’oggi il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato nella sede nerazzurra, dove tra l’altro era presente anche Antonio Conte: argomento principale il futuro del centrocampista classe 1995, obiettivo anche del Milan. “Sensi obiettivo Inter? È cercato da grandi club, abbiamo tante richieste ma prima di darlo via ci pensiamo. Conte era qui e ho incontrato tutta l’Inter per vedere della nuova sede. Pinamonti e Traore? No assolutamente no”, le parole del dirigente del Sassuolo all’uscita della sede nerazzurra.

Inter-Sassuolo: incontro positivo per Sensi

Un faccia a faccia positivo quello tra la dirigenza dell’Inter e Giovanni Carnevali, con il club del presidente Zhang che potrebbe aver guadagnato una posizione di vantaggio rispetto al Milan: la trattativa per Sensi procede bene, con i nerazzurri pronti a piazzare lo sprint per il centrocampista neroverde anche in vista della sempre più probabile uscita di Borja Valero destinazione Fiorentina. Un puzzle di mercato che potrebbe presto incastrare tutte le tessere. Nella trattativa con il Sassuolo per provare a portare Sensi in nerazzurro potrebbe rientrare anche Andrew Gravillon, difensore classe 1998 protagonista nell’ultima stagione con la maglia del Pescara in Serie B.

L'agente di Sensi: "Buone sensazioni"

All'uscita dalla sede dell'Inter l'agente di Sensi, Giuseppe Riso, ha commentato l'incontro odierno ai microfoni di Sky Sport. "E' stata una chiacchierata, giusto per capire se si può impostare la tratattativa - ha detto Riso -. Ho buone sensazioni".